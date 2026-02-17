L’amore che finisce, i ricordi che restano e la difficoltà di lasciar andare: questo è il cuore di Chiello. Con Ti penso sempre, il cantante porta sul palco di Sanremo 2026 una confessione intensa e personale. Ecco il testo, il significato e la canzone che raccontano nostalgia, rabbia e fragilità emotiva, anticipando il filo conduttore del nuovo album Agonia.
Chiello tra debutto a Sanremo e il nuovo album Agonia
L’artista, classe 1999, affronta così la sua prima partecipazione al Festival, a meno di un anno dall’uscita di Scarabocchi, e annuncia il nuovo album Agonia, previsto per il 20 marzo, un progetto concettuale di 11 brani che trae ispirazione dalle fotografie di Todd Hido nella raccolta House Hunting, evocando scenari suburbani sospesi tra malinconia e introspezione. Chiello porterà poi le atmosfere del disco nei club italiani durante il Chiello Club Tour 2026, con tappe a Padova, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Venaria Reale.
Ti penso sempre, testo e significato della canzone di Chiello di Sanremo 2026
Il brano, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni, racconta la fine di una storia d’amore, tra letti rimasti a metà e sentimenti che diventano frammenti dolorosi. Come canta l’artista nel ritornello: «Ti penso sempre, voglio disinnamorarmi», esprime la difficoltà di lasciar andare qualcuno che continua a occupare ogni spazio della mente. Come ha sottolineato l’artista a Sarà Sanremo: “Parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa“.
Nella serata dei duetti, Chiello sarà accompagnato da Morgan in una reinterpretazione di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.
Ti penso sempre
di R. Modello – T. Ottomano – M. Pigoni – F. Cigarini – S. Cigarini – T. Ottomano
Ed. Sugarmusic Publishing/Jukebox Edizioni
Mi piacerebbe dirti che
Non ho pensato a te
È che non riesco a svegliarmi
E sapere che oramai non ci sei
Poi questo fottuto letto
Che non mi sembra fatto per due
Avevi detto che ero l’unico
Ed io ci avevo quasi creduto
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Pensi sia stato uno sbaglio
Venire sotto casa tua
Non ho trovato il coraggio
Di dirti quello che ho fatto
Ma almeno non ti ho detto una bugia
Una bugia
A cosa serve il tuo odio
Se la colpa è solo tua
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Quindi amarsi a cosa serve?
Se finiamo per odiarci
Quanto tempo che si perde
A dirsi ti amo e dopo addio
Pensi sia stato uno sbaglio
Lasciami sciogliere nell’agonia
Non meritavo uno schiaffo
Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia
Lasciami sciogliere nell’agonia
Nell’agonia
