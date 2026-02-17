Chiello: Ti penso sempre, testo e significato della canzone tra debutto a Sanremo e il nuovo album Agonia.

L’amore che finisce, i ricordi che restano e la difficoltà di lasciar andare: questo è il cuore di Chiello. Con Ti penso sempre, il cantante porta sul palco di Sanremo 2026 una confessione intensa e personale. Ecco il testo, il significato e la canzone che raccontano nostalgia, rabbia e fragilità emotiva, anticipando il filo conduttore del nuovo album Agonia.

Chiello tra debutto a Sanremo e il nuovo album Agonia

L’artista, classe 1999, affronta così la sua prima partecipazione al Festival, a meno di un anno dall’uscita di Scarabocchi, e annuncia il nuovo album Agonia, previsto per il 20 marzo, un progetto concettuale di 11 brani che trae ispirazione dalle fotografie di Todd Hido nella raccolta House Hunting, evocando scenari suburbani sospesi tra malinconia e introspezione. Chiello porterà poi le atmosfere del disco nei club italiani durante il Chiello Club Tour 2026, con tappe a Padova, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Venaria Reale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @chiello_fsk

Ti penso sempre, testo e significato della canzone di Chiello di Sanremo 2026

Il brano, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni, racconta la fine di una storia d’amore, tra letti rimasti a metà e sentimenti che diventano frammenti dolorosi. Come canta l’artista nel ritornello: «Ti penso sempre, voglio disinnamorarmi», esprime la difficoltà di lasciar andare qualcuno che continua a occupare ogni spazio della mente. Come ha sottolineato l’artista a Sarà Sanremo: “Parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa“.

Nella serata dei duetti, Chiello sarà accompagnato da Morgan in una reinterpretazione di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Ti penso sempre

di R. Modello – T. Ottomano – M. Pigoni – F. Cigarini – S. Cigarini – T. Ottomano

Ed. Sugarmusic Publishing/Jukebox Edizioni

Mi piacerebbe dirti che

Non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

E sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

Che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

Ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti