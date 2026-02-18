La canzone di Francesco Renga per Sanremo 2026 esplora le paure e le fragilità maschili, offrendo un viaggio intimo verso la consapevolezza di sé. Il testo di “Il meglio di me” mette in luce il significato profondo di affrontare le proprie insicurezze.
Il ritorno al Festival di Francesco Renga e l’omaggio alle icone
Quella di Renga sarà la sua undicesima partecipazione al Festival di Sanremo, a due anni dal duetto con Nek in “Pazzo di te”. Il cantautore si esibirà inoltre nella serata delle cover insieme a Giusy Ferreri, reinterpretando “Ragazzo solo, ragazza sola”, la versione italiana del capolavoro di David Bowie “Space Oddity”, con testo riscritto da Mogol.
Renga, che ha vinto Sanremo nel 2005 con “Angelo”, porta con sé una carriera segnata da una costante ricerca della sincerità: crescere, come sottolinea, non significa diventare invincibili, ma imparare a riconoscere e gestire le proprie fragilità senza trasferirle sugli altri.
Francesco Renga ha annunciato il “Live Teatri 2026”, nuova tournée nei principali teatri italiani prevista dal 3 ottobre al 6 novembre 2026.
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Francesco Renga
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, in “Il meglio di me”, il cantautore offre una fotografia intima del proprio percorso, tra accettazione di sé, confronto con le paure e il desiderio di trasformare il dolore in crescita personale, mantenendo sempre al centro l’idea che, come lui stesso afferma, “bisognerebbe riuscire ad affrontare e risolvere quello che non va prima di tutto da soli, per poi presentarsi in un rapporto portando il meglio di se stessi”.
Il brano è una ballata che nasce dalle paure e dalle insicurezze di un uomo, raccontando il percorso verso la propria parte più autentica. Come ha spiegato lo stesso artista a Carlo Conti: “È una canzone importante, una riflessione su una crescita personale in cui affronto le mie paure e le mie fragilità di uomo, senza però doverle proiettare sugli altri. Quindi, ti portano nuova consapevolezza che ti dà l’opportunità di dare, appunto, il meglio di te”.
Il meglio di me
Sai sono ritornato
Là dove le paure nascono
Non scapperò come ho sempre fatto
Ma se lo vorrai
Ti lascerò la mano
Che ancora non so camminare
In mezzo alle piccole cose
Con i pugni chiusi in tasca
Ed un muro nella testa
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me
Ridere, cambiare
Imparare dagli sbagli
Guarire, vedere
Il tempo sulle mani
Non puoi spostare le strade
Ma in mezzo a una frase
Trovo la direzione
E ancora non so perdonare
Il tempo che cambia le cose
Ed i segni sulla faccia
Di una vita che ti spacca
Non è stato facile
Ma a volte
Capita
Che sorride anche una lacrima
Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
Lascialo in macchina
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Se tu fossi qui stasera
Con tutto quel coraggio che non ho
Le parole bruceranno in gola
Non ancora
Ancora no
Fra tutti i miei
Dettagli sei
Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
Eccomi, eccoti
Il meglio di me
