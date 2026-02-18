La canzone di Francesco Renga per Sanremo 2026 esplora le paure e le fragilità maschili, offrendo un viaggio intimo verso la consapevolezza di sé. Il testo di “Il meglio di me” mette in luce il significato profondo di affrontare le proprie insicurezze.

Il ritorno al Festival di Francesco Renga e l’omaggio alle icone

Quella di Renga sarà la sua undicesima partecipazione al Festival di Sanremo, a due anni dal duetto con Nek in “Pazzo di te”. Il cantautore si esibirà inoltre nella serata delle cover insieme a Giusy Ferreri, reinterpretando “Ragazzo solo, ragazza sola”, la versione italiana del capolavoro di David Bowie “Space Oddity”, con testo riscritto da Mogol.

Renga, che ha vinto Sanremo nel 2005 con “Angelo”, porta con sé una carriera segnata da una costante ricerca della sincerità: crescere, come sottolinea, non significa diventare invincibili, ma imparare a riconoscere e gestire le proprie fragilità senza trasferirle sugli altri.

Francesco Renga ha annunciato il “Live Teatri 2026”, nuova tournée nei principali teatri italiani prevista dal 3 ottobre al 6 novembre 2026.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Francesco Renga

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, in “Il meglio di me”, il cantautore offre una fotografia intima del proprio percorso, tra accettazione di sé, confronto con le paure e il desiderio di trasformare il dolore in crescita personale, mantenendo sempre al centro l’idea che, come lui stesso afferma, “bisognerebbe riuscire ad affrontare e risolvere quello che non va prima di tutto da soli, per poi presentarsi in un rapporto portando il meglio di se stessi”.

Il brano è una ballata che nasce dalle paure e dalle insicurezze di un uomo, raccontando il percorso verso la propria parte più autentica. Come ha spiegato lo stesso artista a Carlo Conti: “È una canzone importante, una riflessione su una crescita personale in cui affronto le mie paure e le mie fragilità di uomo, senza però doverle proiettare sugli altri. Quindi, ti portano nuova consapevolezza che ti dà l’opportunità di dare, appunto, il meglio di te”.

Il meglio di me

Sai sono ritornato

Là dove le paure nascono

Non scapperò come ho sempre fatto

Ma se lo vorrai

Ti lascerò la mano

Che ancora non so camminare

In mezzo alle piccole cose

Con i pugni chiusi in tasca

Ed un muro nella testa

Non è stato facile

Ma a volte

Capita

Che sorride anche una lacrima

Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me

Lascialo in macchina

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Il meglio di me

Ridere, cambiare

Imparare dagli sbagli

Guarire, vedere

Il tempo sulle mani

Non puoi spostare le strade

Ma in mezzo a una frase

Trovo la direzione

E ancora non so perdonare

Il tempo che cambia le cose

Ed i segni sulla faccia

Di una vita che ti spacca

Non è stato facile

Ma a volte

Capita

Che sorride anche una lacrima

Perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me

Lascialo in macchina

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Se tu fossi qui stasera

Con tutto quel coraggio che non ho

Le parole bruceranno in gola

Non ancora

Ancora no

Fra tutti i miei

Dettagli sei

Tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

Eccomi, eccoti

Il meglio di me