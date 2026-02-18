LDA e Aka7even a Sanremo 2026 rappresentano la combinazione perfetta tra amicizia e talento musicale. Sul palco del Festival portano la loro nuova canzone, “Poesie clandestine”, un brano che esplora un amore intenso e viscerale, universale e aperto a qualsiasi interpretazione.

LDA e Aka7even Sanremo 2026: un’intesa che fa vibrare l’Ariston

LDA ha iniziato giovanissimo a suonare pianoforte e chitarra, scrivendo i primi brani e collaborando con il padre.

Aka7even, nato a Vico Equense il 23 ottobre 2000, ha mosso i primi passi nella musica partecipando ai provini di X Factor nel 2017, prima di pubblicare l’EP Chiaroscuro nel 2019. Entrambi hanno consolidato la loro carriera grazie ad Amici di Maria De Filippi, che li ha lanciati rispettivamente nelle stagioni 2021/2022 e 2020/2021.

La loro amicizia e convivenza ha trasformato la quotidianità in creatività condivisa. “Condividere la quotidianità influisce davvero tanto sulla musica. Vivendo insieme siamo molto più affiatati“, racconta LDA. Aka7even aggiunge: “C’è molta empatia, fondamentale per lavorare insieme. Vivere insieme ci permette di capire immediatamente cosa l’altro vuole esprimere“.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di LDA e AKA7even

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, «Parla d’amore. È un amore carnale, forte e viscerale. Potete dedicarla a chi volete», spiega LDA, sottolineando come il testo sia aperto a più significati e riflessioni. Il brano anticipa il nuovo album dei due artisti, in uscita il 6 marzo.

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, LDA & Aka 7even si esibiranno con Tullio De Piscopo sulle note di Andamento lento.

Poesie clandestine

di A. Caiazza – L. D’Alessio – L. Marzano – V. Petrozzino – R. Romito – F. D’Alessio – M. Villano

Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/

Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo

Eternamente sarei condannato ad una folle bugia

È da questo dolore che nasce un amore catartico

Sembra fatto per noi

Ti ho dedicato poesie clandestine

Io che ti inseguo mentre te ne vai

Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei

E la frenesia che ti porta a svanire

Per evitare una notte di guai

Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Tu sei capace di farmi soffrire

Siamo in un limbo tra sogni e realtà

Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei

Ma c’è chi giudica senza capire

Che non è giusto provare a metà

Un sentimento che basta da solo a parlare di noi

Piangeremo un mare, mare, mare

Negli occhi lacrime di sale

Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te

Cosa c’è tra la vita e la morte

Se non un paradiso di colpe

Siamo anime in preda alla sorte

In fondo sai

Che nel bene o nel male sarai

La mia cura alla malinconia

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Che mi prende e mi porta da te

Tu verrai sempre prima di me

Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l’aria

Tu sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D’amore si muore soltanto con te