LDA e Aka7even a Sanremo 2026 rappresentano la combinazione perfetta tra amicizia e talento musicale. Sul palco del Festival portano la loro nuova canzone, “Poesie clandestine”, un brano che esplora un amore intenso e viscerale, universale e aperto a qualsiasi interpretazione.
LDA e Aka7even Sanremo 2026: un’intesa che fa vibrare l’Ariston
LDA ha iniziato giovanissimo a suonare pianoforte e chitarra, scrivendo i primi brani e collaborando con il padre.
Aka7even, nato a Vico Equense il 23 ottobre 2000, ha mosso i primi passi nella musica partecipando ai provini di X Factor nel 2017, prima di pubblicare l’EP Chiaroscuro nel 2019. Entrambi hanno consolidato la loro carriera grazie ad Amici di Maria De Filippi, che li ha lanciati rispettivamente nelle stagioni 2021/2022 e 2020/2021.
La loro amicizia e convivenza ha trasformato la quotidianità in creatività condivisa. “Condividere la quotidianità influisce davvero tanto sulla musica. Vivendo insieme siamo molto più affiatati“, racconta LDA. Aka7even aggiunge: “C’è molta empatia, fondamentale per lavorare insieme. Vivere insieme ci permette di capire immediatamente cosa l’altro vuole esprimere“.
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di LDA e AKA7even
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, «Parla d’amore. È un amore carnale, forte e viscerale. Potete dedicarla a chi volete», spiega LDA, sottolineando come il testo sia aperto a più significati e riflessioni. Il brano anticipa il nuovo album dei due artisti, in uscita il 6 marzo.
Nella serata delle cover di Sanremo 2026, LDA & Aka 7even si esibiranno con Tullio De Piscopo sulle note di Andamento lento.
Poesie clandestine
di A. Caiazza – L. D’Alessio – L. Marzano – V. Petrozzino – R. Romito – F. D’Alessio – M. Villano
Ed. GGD Edizioni/Thaurus Publishing/Nalasimba/
Sony Music Publishing (Italy)/Copyright Control
Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo
Eternamente sarei condannato ad una folle bugia
È da questo dolore che nasce un amore catartico
Sembra fatto per noi
Ti ho dedicato poesie clandestine
Io che ti inseguo mentre te ne vai
Neanche le onde agitate stanotte sanno dove sei
E la frenesia che ti porta a svanire
Per evitare una notte di guai
Così avvolgente che rende reale l’effetto che fai
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Tu sei capace di farmi soffrire
Siamo in un limbo tra sogni e realtà
Ogni ferita dimostra soltanto quanto ti vorrei
Ma c’è chi giudica senza capire
Che non è giusto provare a metà
Un sentimento che basta da solo a parlare di noi
Piangeremo un mare, mare, mare
Negli occhi lacrime di sale
Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
Cosa c’è tra la vita e la morte
Se non un paradiso di colpe
Siamo anime in preda alla sorte
In fondo sai
Che nel bene o nel male sarai
La mia cura alla malinconia
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Che mi prende e mi porta da te
Tu verrai sempre prima di me
Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l’aria
Tu sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D’amore si muore soltanto con te
