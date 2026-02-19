La canzone di Michele Bravi a Sanremo 2026 conquista per il suo testo intenso e il significato profondo, esplorando malinconia, ironia e la vulnerabilità delle persone che si sentono fuori posto.

Michele Bravi: un ritorno atteso sul palco dell’Ariston

Dopo le partecipazioni con Il Diario degli errori nel 2017 e Inverno dei fiori nel 2022, Michele Bravi tornerà a calcare il palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Prima o poi”, segnando la sua terza esperienza tra i Big.

Durante la serata dei duetti, l’artista canterà insieme a Fiorella Mannoia un classico intramontabile, “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni, offrendo una reinterpretazione intensa e sentita.

Bravi ha raccontato a Sarà Sanremo: “Io ho cercato di dare uno sguardo dolce sugli inadeguati, sulle persone fuori posto. È la storia di quando ti trovi sotto la pioggia che sei bagnatissimo e arrivi davanti al citofono di casa e non ti ricordi quale dover suonare”, mostrando come la sua scrittura riesca a catturare emozioni universali con delicatezza e ironia.

Il cantautore, classe 1994, ha già lasciato il segno nella kermesse: quarto posto con l’esordio e decima posizione al suo ritorno nel 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Michele Bravi

Con “Prima o poi”, Michele Bravi si allontana dalla classica ballata per costruire una canzone più narrativa e visiva, in cui armonia e testo si fondono in un racconto intimo. Il brano esplora la solitudine e il senso di smarrimento di chi ha perso una persona cara. La canzone è concepita come un monologo interiore che accoglie l’imbarazzo, l’inadeguatezza e la vulnerabilità, celebrando la bellezza dell’imperfezione.

Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, Bravi ha voluto fondere malinconia e ironia: “Per me l’ironia sta nel tragicomico, la goffaggine, il sentirsi fuori posto, portare due calzini spaiati e non accorgersene o essere zuppo sotto la pioggia davanti a un citofono prima di una cena e non ricordarsi il cognome dell’ospite. Questo è un inno a non essere sempre e per forza ultra performanti”.

Il brano diventa così un ponte tra la fragilità personale e l’universale ricerca di un proprio spazio nel mondo, in bilico tra nostalgia, desiderio di ripartire e accettazione del proprio stato d’animo.

Prima o poi

di M. Bravi – Rondine – G. Grande

Ed. Eclectic Music Publishing/Daleth/Eclectic Publishing House/

Warner Chappell Music Italiana

Lo so fumare a letto è un brutto vizio

Piangersi un po’ addosso

Poi la notte non dormo mai, mai

È vero

È vero che il bicchiere è mezzo pieno questa sera

Ma solo perché ho già bevuto una bottiglia intera

È che mi manchi da morire

E pure il cane non la smette di abbaiare

E sarà che ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Ma guarda casa mia come è ridotta

Che non faccio i piatti da una settimana

Che non so l’ultima volta che ho fatto la spesa

Con il disco di Battisti ancora lì per terra

Con il cane che lo annusa perché un po’ ti cerca

Ogni volta che ti penso

Ricomincio sempre

A scorrere le foto fino all’infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto

Sempre a prendermi l’acqua per strada

Che non ho l’ombrello nemmeno stasera

Tienimi la fronte

Ma pensa io che scemo

Che non penso che a te

E sono sotto casa tua

E ti vorrei citofonare ma

Ma non so più il tuo nome

A forza di chiamarti amore

Non so nemmeno adesso più chi sei

Ma prima o poi

Smetterai che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Se dopo anni non la smetto di