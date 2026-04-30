Ancora una tragedia sul Grande Raccordo Anulare di Roma: all’alba di oggi, 30 aprile, un violento incidente in carreggiata esterna, nei pressi di via Aurelia, ha provocato la morte di una persona, causando pesanti ripercussioni sul traffico fin dalle prime ore del mattino.

Tragedia all’alba sul Grande Raccordo Anulare di Roma

Un drammatico incidente stradale si è consumato nelle prime ore del mattino sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove una persona ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento. Come riportato da Roma Today, il sinistro è avvenuto intorno alle 5:00–5:30 in carreggiata esterna, all’altezza del chilometro 1,900, nei pressi di via Aurelia.

Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due auto, anche se non si esclude la presenza di un terzo veicolo.

L’urto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo alla vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota e sulla quale restano da chiarire anche ruolo e posizione all’interno del mezzo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare soccorso agli altri coinvolti, mentre la polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. I tecnici dell’Anas hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di ripristino.

Tragedia in autostrada, incidente mortale: un morto e code chilometriche

Stando alle indiscrezioni di Roma Today, l’impatto ha avuto conseguenze pesanti sulla viabilità dell’intera zona. Subito dopo l’incidente sono state chiuse la corsia centrale e quella di sorpasso della carreggiata esterna, provocando lunghe code e rallentamenti. Le criticità si sono estese oltre il Raccordo, coinvolgendo anche la statale Aurelia, in particolare tra l’innesto con il Gra e via Aurelia Antica, oltre ad altre strade della zona ovest della città. Il traffico è rimasto congestionato per ore, con disagi fino alle aree limitrofe al Vaticano e ai quartieri circostanti.