Starlink e la sicurezza dei dati: chiarimenti da Andrea Stroppa

La sicurezza del sistema Starlink

In un recente intervento, Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, ha affrontato le preoccupazioni riguardanti la sicurezza del sistema Starlink. Secondo Stroppa, il sistema è estremamente sicuro, grazie all’uso di protocolli di crittografia avanzati e modulazioni complesse di frequenze. Inoltre, Starlink adotta un sistema dinamico di satelliti che lo rende resistente a potenziali attacchi. Stroppa ha sottolineato che, mentre non ci sono notizie di sabotaggi a reti satellitari a bassa orbita, i cavi di comunicazione tradizionali hanno subito numerosi attacchi, evidenziando così la superiorità della tecnologia satellitare.

Controllo dei dati e sovranità

Un altro tema caldo è la gestione dei dati e la possibilità che questi vengano svenduti all’estero. Stroppa ha rassicurato che esistono configurazioni che garantiscono il pieno controllo dei dati, assicurando una completa sovranità sia tecnica che legale. Ha anche chiarito che l’uso di tecnologia americana in Europa non rappresenta uno scandalo, poiché molte aziende di telecomunicazioni europee utilizzano sistemi statunitensi. Questo solleva interrogativi sulla reale indipendenza tecnologica dell’Europa, ma Stroppa ha ribadito che le aziende italiane non sono più sotto completo controllo pubblico da anni.

Il futuro della tecnologia satellitare in Europa

Stroppa ha anche parlato del progetto europeo IRIS2, che prevede un investimento di oltre 10 miliardi di euro e sarà operativo nel 2030. Tuttavia, ha messo in guardia che, con soli 270 satelliti, questo sistema potrebbe non essere sufficiente a coprire le esigenze di un singolo stato di medie dimensioni. In confronto, Starlink ha già lanciato oltre 7000 satelliti e sta per introdurre una nuova generazione di satelliti ancora più potenti, in grado di offrire servizi più efficienti e a costi ridotti. Questo mette in evidenza la necessità di un approccio più aggressivo da parte dell’Europa nel settore della tecnologia satellitare.

Collaborazioni internazionali e reputazione

Infine, Stroppa ha risposto alle critiche riguardanti la reputazione di Elon Musk, sottolineando le numerose collaborazioni di Starlink con enti come il Pentagono, la NASA e l’ESA. Queste alleanze internazionali dimostrano la serietà e l’affidabilità del sistema, che opera in oltre 110 paesi nel mondo. Nonostante le riserve di alcuni giornalisti, Stroppa ha concluso il suo intervento con un tono provocatorio, invitando a considerare i fatti piuttosto che le opinioni personali su Musk.