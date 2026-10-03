Gaia De Rossi è la figlia dell’allenatore del Genoa ed ex calciatore Daniele De Rossi nata dal primo matrimonio con la prima moglie Gaia Pisnoli ma quell’amore non è mai nato tra lei e la madre naturale ed ora la ragazza ha voluto fare un passo decisivo verso una nuova vita.

I guai di Gaia Pisnoli avvenuti nel 2023

Il rapporto tra Gaia De Rossi e la madre naturale non è mai stato idilliaco, i rapporti tra le due si sono rapidamente deteriorati anche perché lei essendo molto legata al padre ha accettato nella sua vita la seconda moglie, l’attrice Sarah Felderbaum.

Pisnoli inoltre ha affrontato una situazione difficile con l’accusa di rapina ed estorsione, per fatti avvenuti nel 2013, che l’hanno condannata a 7 anni e due mesi di carcere nel 2023, evento che ha definitivamente fatto rompere i rapporti con la figlia Gaia.

La ragazza ha quindi deciso per un passaggio fondamentale al fine di vivere la sua vita al meglio e pienamente ovvero quello di richiedere la rottura legale della relazione con la mamma.

Sarah Felderbaum e la richiesta di adozione

L’attrice di origini londinesi, moglie di De Rossi in seconde nozze, si sono sposati nel 2015 e da quel momento per la giovane nata nel 2005 la figura genitoriale è stata Sarah.

Ha fatto infatti richiesta di adozione alla seconda moglie di De Rossi che ha accettato ma per poter compiere il passo serve l’ok anche da parte della madre biologica.

Ok che non è arrivato perché dal carcere Tamara Pisnoli ha negato il consenso all’adozione da parte di Sarah Felderbaum per la giovane che attualmente studia a New York.

Ciò nonostante lei mostra sui social lunghi post con dediche alla giovane figlia di suo marito spiegando che il legame è profondo e vero anche se a mancare è l’ok dal punto di vista legale.