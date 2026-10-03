Gypsy Rose Blanchard è salita alla ribalta delle cronache in USA per un caso che ha ispirato notevoli serie tv e libri visto anche la tipologia che non è certamente usuale quando si tratta di omicidi e la sua fama ne ha permesso anche di parlarne dopo l’esperienza carceraria.

La conoscenza del marito Ken Urcher

Gypsy Rose Blanchard ha fatto la conoscenza del marito dopo che lui le aveva inviato dal carcere numerosissime lettere, tra queste anche quella relativa ad una possibile proposta di matrimonio.

I due si sono ufficialmente conosciuti nel 2018 quando l’uomo ha potuto incontrarla nell’istituto di pena dove stava scontando 10 anni per l’uccisione della madre avvenuta nel 2014 a seguito delle molteplici sofferenze che le aveva inflitto.

Nel 2023 quando lei ha lasciato il carcere tornando alla libertà l’uomo l’aveva accolta nella sua vita ed i due vivevano una vita felice e soddisfacente.

La morte improvvisa dell’uomo a 34 anni

Nella giornata di giovedì 1 ottobre Ken Ulcher sarebbe dovuto andare al lavoro come faceva abitualmente ma nessuno lo ha visto nella sua sede lavorativa.

Ecco quindi che amici e conoscenti hanno chiamato la Polizia al fine di fare un controllo presso la sua abitazione. Quando gli agenti hanno sfondato la porta hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

Accanto a lui un cucchiaino con una sostanza in corso di analisi e materiale per il consumo di droga come delle siringhe. Blanchard ha svelato che l’uomo è morto per overdose di stupefacenti ma al momento gli inquirenti non escludono nulla.

Tra le ipotesi, come riporta Fanpage.it, anche l’omicidio del compagno della donna, è bene ricordare che Ulcher ha dato a Blanchard una figlia e di come il loro rapporto fosse in ottime condizioni non facendo presagire alcun gesto estremo.

Le analisi degli esperiti e l’autopsia faranno luce su questo caso che attualmente resta ancora avvolto dal mistero.