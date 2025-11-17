Ripristino delle Operazioni Aeree negli Stati Uniti: Riapertura dopo la Chiusura

Dopo un periodo di difficoltà che ha colpito il settore aereo negli Stati Uniti, le compagnie aeree sono pronte a riprendere le loro operazioni regolari. Questa svolta è stata annunciata dalla Federal Aviation Administration (FAA), che ha comunicato la fine delle restrizioni imposte durante la recente chiusura del governo.

A partire dalle 6:00 del mattino, ora orientale (11:00 GMT) di lunedì, le compagnie aeree potranno ripristinare i loro orari abituali.

Questa decisione è stata accolta con favore da molte aziende del settore, che avevano registrato un significativo numero di cancellazioni e ritardi a causa delle limitazioni in vigore.

Il contesto della chiusura del governo

La chiusura del governo ha avuto un impatto diretto sulla sicurezza aerea, costringendo la FAA a prendere misure drastiche. Durante questo periodo, sono emersi rapporti di affaticamento tra i controllori del traffico aereo, con alcuni di essi che si sono rifiutati di presentarsi al lavoro. Di conseguenza, l’agenzia ha deciso di ridurre il numero di voli in partenza da 40 aeroporti principali in tutto il paese.

Le restrizioni iniziali

Le misure adottate dalla FAA hanno portato alla cancellazione di migliaia di voli e a ritardi per molti altri. Inizialmente, le compagnie erano state costrette a ridurre i voli del 4% entro il 7 novembre e del 6% entro il 10 novembre. Con il passare dei giorni, i funzionari hanno rivisto la situazione, abbassando le restrizioni al 3%, segnalando un miglioramento nelle condizioni di lavoro.

Il ruolo del governo e la ripresa

Il cambiamento è stato reso possibile anche grazie all’intervento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che mercoledì ha firmato una legge per ripristinare i fondi governativi e porre fine alla chiusura. Questo ha segnato la conclusione di un conflitto di sei settimane tra i partiti repubblicani e democratici, che aveva causato notevoli disagi.

La situazione dei controllori del traffico aereo

Secondo i dati forniti dalla FAA, il numero di triggers di personale, che indica quando il numero di controllori disponibili scende sotto livelli di sicurezza, ha mostrato un netto miglioramento. Da 81 registrati l’8 novembre, il numero è sceso a solo uno entro domenica. Questo ha permesso di riattivare le normali operazioni aeree e garantire la sicurezza dei voli.

Osservazioni future e conformità

Nonostante l’allentamento delle restrizioni, la FAA ha annunciato che continuerà a monitorare attentamente la situazione. L’agenzia ha dichiarato di essere nel processo di valutazione delle opzioni di enforcement, dopo aver ricevuto segnalazioni di alcune compagnie aeree che non hanno rispettato l’ordine d’emergenza.

Durante la giornata di domenica, solo 149 voli sono stati cancellati, un numero ben al di sotto della percentuale di riduzione del 3% stabilita dalla FAA. Questo è un segnale positivo che indica che il settore aereo sta lentamente tornando alla normalità e che i passeggeri possono attendersi un recupero nei loro piani di viaggio.