(Adnkronos) - Veronica Peparini chiede scusa a Marina La Rosa. La ballerina, moglie di Andreas Muller, ha voluto chiarire il proprio pensiero dopo che le sue parole a Verissimo avevano creato disagi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, in cui sia La Rosa che Muller sono concorrenti. "...

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Veronica Peparini chiede scusa a Marina La Rosa. La ballerina, moglie di Andreas Muller, ha voluto chiarire il proprio pensiero dopo che le sue parole a Verissimo avevano creato disagi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, in cui sia La Rosa che Muller sono concorrenti.

“Ci tengo particolarmente a chiarire questa situazione.

Siccome mi stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi post, ci tengo a chiarire un punto importante. Io sono andata a fare un’intervista qualche giorno fa dove dovevo parlare di me. Mi sono state fatte anche altre domande inerenti il Grande Fratello”, ha detto Peparini in un video pubblicato nelle proprie storie Instagram, “ho cercato di rispondere nel modo più possibile pulito, onesto, come credo di essere, cercando di spiegare quello che penso, senza entrare troppo nelle dinamiche, perché credo che le dinamiche del Grande Fratello rimangano dentro il Grande Fratello, proprio per dire che tante cose magari nel gioco vengono percepite in modo diverso sia internamente che magari dall’esterno.

Stessa cosa accade da dentro a fuori, perché poi comunque tante cose si percepiscono magari in un modo più grande, diverso da quello che può essere il gioco”.

Poi le scuse a La Rosa, che era rimasta particolarmente male dalle parole di Peparini, che si era detta gelosa del rapporto tra la concorrente e Muller: “Se io ho creato questa cosa, sono la prima a chiedere scusa perché sono capace di chiedere scusa a Marina e fare un passo indietro e dire: io non volevo né offendere né far pensare parole brutte su di lei e né tanto meno far pensare e dare ancora più adito a tutte le cose che mi scrivono proprio su questa cosa qua”, ha spiegato la ballerina, “quindi mi sento di chiedere scusa e di dire che assolutamente io non ho nulla contro di lei né sul rapporto che ha con Andreas.

Anzi, se lui ha trovato in lei un punto di riferimento importante nella Casa che lo aiuta, ben venga, perché comunque è normale. Stanno facendo un gioco, stanno dentro un programma, quindi ci sta che possa essere un punto di riferimento importante per lui”.

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