(Adnkronos) - Dopo le polemiche sull'intervista di Pierluigi Diaco all'ex sacerdote Alberto Ravagnani, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato un procedimento per verificare se la Rai abbia rispettato gli obblighi del Contratto di servizio nella puntata di 'BellaMa’' andata ...

(Adnkronos) – Dopo le polemiche sull’intervista di Pierluigi Diaco all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato un procedimento per verificare se la Rai abbia rispettato gli obblighi del Contratto di servizio nella puntata di ‘BellaMa’’ andata in onda in diretta su Rai 2 il pomeriggio del 3 novembre.

Lo comunica la stessa AgCom in una nota. “Il Contratto di servizio impegna la Rai a un’offerta che rispetti la dignità della persona, anche nei programmi di intrattenimento. La Rai deve inoltre sensibilizzare conduttori, dipendenti e collaboratori al rispetto dell’integrità e della dignità delle persone”, spiega l’AgCom.

L’istruttoria è volta ad accertare “se le modalità con cui è stata condotta l’intervista, e in particolare la riproposizione di domande sulla sfera intima dell’ospite dopo la sua richiesta di non rispondere, siano state conformi agli obblighi del Contratto di servizio sul rispetto della dignità della persona.

Sarà inoltre verificato se la Rai abbia adottato le iniziative di sensibilizzazione dei conduttori previste dal Contratto e le cautele che la trasmissione in diretta richiedeva per tutelare l’ospite”.

La verifica “si svolgerà in contraddittorio con la Rai. Se l’inadempimento sarà accertato, l’Autorità potrà diffidare l’azienda ad adottare misure concrete di formazione e di controllo redazionale

per evitare che episodi simili si ripetano, in assenza delle quali potrà essere comminata una sanzione fino al 3% del fatturato”.

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