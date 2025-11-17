Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 17-23 novembre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 sono Gemelli, Cancro e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Pesci.

Oroscopo settimana 17-23 novembre 2025: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 per ogni segno zodiacale: