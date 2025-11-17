Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 17-23 novembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 sono Gemelli, Cancro e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Pesci.
Oroscopo settimana 17-23 novembre 2025: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025 per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: settimana così così, l’umore non è dei migliori e la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo tenderà a farsi sentire più del solito, rischiando di non farmi performare al lavoro come sempre.
-
Toro: Venere in opposizione darà il via a un periodo poco fortunato in amore, litigi e discussioni col partner potrebbero infatti essere al centro delle vostre giornate. Sul lavoro invece settimana positiva.
-
Gemelli: in amore tutto procede a gonfie vele anzi, per qualcuno di voi, si avvicina il momento di fare il grande passo! Anche sul lavoro ottima settimana in vista, piena di soddisfazioni personali.
-
Cancro: belle settimana in vista, siete in ottima forma e pronti a conquistare il mondo. Sul lavoro le soddisfazioni saranno numerose, anche in amore previsti momenti davvero magici da vivere con il partner.
-
Leone: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, chi è in coppia vivrà momenti davvero indimenticabili, negativa per quanto riguarda il lavoro, con tanti imprevisti che si susseguiranno.
-
Vergine: settimana nel complesso serena, anche se non mancheranno alcuni momenti no. Starà a voi affrontarli con lo spirito giusto. Sorprese in amore giovedì sera.
-
Bilancia: settimana così così, gli imprevisti in ambito lavorativo saranno diversi, anche se nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. In amore settimana tranquilla e serena.
-
Scorpione: ottima settimana in vista, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Un progetto a cui tenete sta per realizzarsi e non solo, potreste anche essere contattati per una collaborazione davvero intrigante.
-
Sagittario: settimana sottotono dove regnerà il malumore. In amore una visione diversa del futuro potrebbe creare molti problemi nella coppia, anche sul lavoro occhio alle discussioni con i colleghi.
-
Capricorno: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, con i single che potrebbero ricevere una telefonata inaspettata. Sul lavoro invece qualche imprevisto di troppo.
-
Acquario: grandi opportunità lavorative per chi sta cercando una nuova occupazione, questa potrebbe proprio essere la settimana giusta. In amore qualche malumore di troppo.
-
Pesci: settimana no, da ogni punto di vista. In amore litigi e discussioni potrebbero essere presenti quasi ogni giorno, anche sul lavoro gli imprevisti rischiano di farvi performare meno bene del solito.