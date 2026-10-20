Una ragazza di 23 anni è stata investita da un treno in stazione Porta Garibaldi a Milano: la giovane è stata miracolosamente estratta viva da sotto il convoglio, è ora ricoverata al Niguarda. La dinamica dell'incidente è poco chiara, forse un gesto volontario.

Una ragazza di 23 anni è viva per miracolo. La giovane è stata estratta viva da sotto un convoglio, dopo essere stata investita dallo stesso in stazione Porta Garibaldi a Milano. I dettagli di quanto accaduto.

Milano, ragazza investita da un treno a Porta Garibaldi: viva per miracolo

Nella serata di ieri, lunedì 19 ottobre 2026, intorno alle ore 20.30, una ragazza di 23 anni è stata investita da un treno al binario del sottopasso della stazione Porta Garibaldi a Milano.

Sul posto sono giunto subito i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le autorità, con la 23enne che è stata miracolosamente estratta viva da sotto il convoglio. Sul posto anche il personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). La ragazza è stata traportata in codice giallo all’ospedale Niguarda per le contusioni riportate.

Non sarebbe in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente, con gli agenti che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire quanto accaduto.

Milano, 23enne investita da un treno a Porta Garibaldi: la dinamica

E’ viva per miracolo la ragazza di 23 anni che nella serata di ieri è stata investita da un treno al binario del sottopasso della stazione Porta Garibaldi a Milano.

La giovane, ricoverata al Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto non è al momento chiara, con l’allarme che è stato lanciato intorno alle ore 20.30 quando la 23enne è stata vista finire sotto al treno. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno già effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, al momento non si esclude alcuna ipotesi: la ragazza potrebbe essere caduta accidentalmente, ma potrebbe anche essersi trattato di un gesto volontario, quindi di un tentativo di suicidio. In seguito al dramma, ci sono stati disagi sulla linea, situazione che è poi tornata alla normalità.