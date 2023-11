Cresce l'allarme per l'abuso di Fentanyl

Allarme Fentanyl

Si moltiplicano i casi di decessi a causa dell’abuso da Fentanyl, tanto che le autorità sanitarie americane chiedono aiuto alla Cina per contrastare quella che ha le sembianze di una vera e propria epidemia.

Decisamente più potente della morfina e dell’eroina, il Fentanyl è il nuovo mostro. Si tratta di un analgesico molto popolare, usato in medicina e in veterinaria, tuttavia molti ne abusano usandolo come droga.

Cos’è il Fentanyl e quali sono gli effetti

Questo farmaco può essere assunto in diversi modi e la versione di cui si abusa di più è in polvere.

Questa infatti viene sniffata e provoca effetti psicoattivi importanti. Questo analgesico infatti agisce su alcuni recettori del cervello simulando gli effetti di un oppiaceo.

Una quantità eccessiva di Fentanyl provoca stordimento ed euforia.

Il fenomeno Fentanyl in America

Il primo Paese a lanciare questo allarme è stata l’America, dove già l’amministrazione Trump aveva preso dei provvedimenti.

Da uno studio infatti è emerso un forte aumento dei decessi per tale motivo, poiché si possono verificare arresti cardiaci o gravi reazioni anafilattiche.

Al secondo posto dopo l’ossicodone, l’abuso di Fentanyl preoccupa molto non solo negli Usa ma anche nel nostro Paese, dove le industrie farmaceutiche promuovono queste sostanze potentissime.

Abusandone però ci possono essere effetti negativi e anche la morte, è importante quindi sensibilizzare maggiormente su queste sostanze.