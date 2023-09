USA, bimba di due anni va in overdose: arrestata la madre

Una bambina di soli 2 anni è stata salvata per miracolo da un’overdose da fentanyl, oppiaceo molto potente sempre più diffuso negli Stati Uniti. La madre è stata arrestata.

Una bambina di soli 2 anni è stata salvata per miracolo da un’overdose da fentanyl, potente oppiaceo che si sta sempre più diffondendo negli Stati Uniti. Il dipartimento di polizia di Portage e il dipartimento dello sceriffo della contea di Columbia hanno risposto ad una telefonata di emergenza in cui è stato riferito che la piccola non respirava e non aveva polso. Quando sono arrivati i soccorritori hanno subito capito la gravità della situazione e hanno subito sospettato che la piccola avesse assunto oppioidi. Le sono state somministrate di due dosi di Narcan, farmaco per l’inversione dell’overdose, e i medicinale fortunatamente ha fatto effetto.

La polizia ha trovato fentanyl, marijuana, narcotici e accessori per confezionare stupefacenti nell’appartamento. La madre, la 30enne Iris R. Salah Aguila, è stata arrestata con l’accusa di negligenza infantile e possesso di droga. Pochi giorni fa un bambino di un anno è morto per overdose in un asilo nido di New York. Questi episodi negli Stati Uniti sono sempre più frequenti e preoccupanti. La diffusione del fentanyl, analgesico 80 volte più forte della morfina, sta degenerando, portando inevitabilmente a questi terribili episodi.