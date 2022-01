Palermo, bimba di un anno e mezzo in overdose: ricoverata in ospedale

Finita in overdose dopo aver assunto doga per errore, una bimba di un anno e mezzo è stata trasportata all'ospedale Di Cristina di Palermo.

Una bimba di un anno e mezzo si trova attualmente ricoverata all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo aver assunto sostanze stupefacenti ed essere finita in overdose. Inizialmente le sue condizioni sembravano preoccupanti, ma il quadro clinico sta via via migliorando e i medici l’hanno trasferita dalla neurochirurgia al reparto.

Bimba in overdose ricoverata a Palermo

La piccola, residente in un paese in provincia di Agrigento, è stata portata in ospedale dai genitori non appena costoro si sono accorti che aveva ingerito droga. Il direttore sanitario dell’ospedale Marilù Furnari ha confermato che “le condizioni della bimba sono migliorate e, dopo essere stata ricoverata in neurochirurgia, è stata trasferita in reparto“.