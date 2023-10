Donna di 40 anni muore schiacciata dalla sua auto: aveva parcheggiato in salita

Aveva parcheggiato l’auto in salita e si stava incamminando per recarsi a lavorare. Il veicolo, tuttavia, si è mosso all’indietro e l’ha travolta. Ha trovato così la morte Filomena La Montagna, una donna di 40 anni di Somma Vesuviana che lavorava in una farmacia di Casalnuovo. Stando a quanto si apprende il decesso è avvenuto mentre la vittima avrebbe tentato disperatamente di fermare il suo mezzo, ma sarebbe rimasta schiacciata tra quest’ultimo e una seconda auto. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Donna schiacciata da un’auto a Casalnuovo: muore mentre cerca di fermarla

L’incidente è avvenuto a Casalnuovo, all’altezza di via Strettola, traversa di corso Umberto. Qui Filomena, da circa un mese, lavorava in una farmacia. Resta da chiarire cosa possa aver portato l’auto a spostarsi all’indietro. In virtù di ciò sono state avviate indagini per cercare di capire se il mancato azionamento del freno a mano fosse dovuto ad un malfunzionamento.

I messaggi di cordoglio

Nel frattempo, sono state diverse le persone che hanno dato un ultimo saluto a Filomena sui social. Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia ha scritto su Facebook: “Questa mattina c’é stato un drammatico incidente nei pressi di via Strettola. Una giovane donna 40enne, non residente a Casalnuovo, é morta in tragiche circostanze dopo essere stata investita dalla sua stessa auto lasciata in sosta vicino al luogo di lavoro. Un incidente terribile sul quale le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza. Siamo vicini alla famiglia per questa immane tragedia che ha lasciato l’intera comunità sotto shock”.