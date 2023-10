Un incidente in scooter ha posto fine alla vita di una ragazza giovanissima e sconvolto la comunità di Bellizzi (Salerno), La vittima è Marika Capacchione, che aveva da poco compiuto 22 anni: la ragazza ha perso la vita il giorno del suo compleanno. Deceduto anche il suo ragazzo, Pierpaolo (26 anni) originario di Montecorvino Rovella.

Incidente in scooter: dinamica da chiarire

Questa mattina, martedì 10 ottobre, intorno alle 11 in via delle Industrie, si è verificato un incidente che ha ucciso Marika su uno scooter guidato dal suo fidanzato. Purtroppo, neanche quest’ultimo ce l’ha fatta. L’incidente ha coinvolto il loro mezzo a due ruote e altri veicoli. Al momento, le cause dell’incidente non sono chiare e rimangono ancora oggetto di indagine.

Incidente in scooter: l’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti gli operatori del servizio sanitario 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Marika. Il fidanzato, che era alla guida dello scooter, è stato trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, ma, purtroppo, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. I carabinieri sono giunti anche sul luogo dell’incidente per condurre le indagini necessarie al fine di determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Incidente in scooter: il cordoglio del sindaco

La morte di Marika Capacchione ha provocato una profonda commozione nella comunità locale. Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha espresso il cordoglio dell’intera città, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Marika compiva oggi gli anni per il suo compleanno. Con il suo giovane amico Pierpaolo, anche lui molto grave, stamattina si sono scontrati con la proprio moto con tre auto che percorrevano la strada Provinciale ex s.s.164 per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi”.