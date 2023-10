Spari in strada, un'auto sbanda ferendo i passanti: è caccia all'uomo

Caos e morte questa mattina a Valguarnera, in provincia di Enna. Il bilancio è di due feriti e un morto, mentre si cerca ancora il responsabile dell’accaduto.

Gli spari e il caos

Secondo le prime ricostruzioni dei numerosi testimoni, un uomo a piedi avrebbe sparato a un’auto di passaggio guidata dal 47enne Salvatore Scammacca. Il killer si sarebbe poi dileguato indisturbato.

Il conducente dell’auto, ferito, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il furgone di un commerciante ambulante di frutta e verdura.

L’auto ha quindi investito il commerciante e una donna vicino al furgone, intenta a fare compere.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per l’autista non c’è stato nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. La più grave è la donna, condotta in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta.

La vittima e il killer

Il conducente che ha perso la vita, Salvatore Scammacca, è un abitante del posto, morto a causa dei numerosi proiettili che lo hanno raggiunto.

Al momento le indagini sono ancora in corso e l’identità del killer è sconosciuta. La prima ipotesi è che questi conoscesse la vittima e che tra i due possa esserci stata una lite.