Dopo mesi, Emanuele Pozzolo ha rivelato alla Procura il nome di chi avrebbe fatto partire lo sparo a Capodanno. Ha indicato il caposcorta di Andrea Delmastro.

Caso Pozzolo, il deputato: “A sparare è stato il caposcorta di Delmastro”

Emanuele Pozzolo ha rivelato alla Procura chi sarebbe stato a far partire lo sparo durante la serata di Capodanno. Ha indicato Pablito Morello, agente della polizia penitenziaria che fa da caposcorta al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Secondo il deputato di Fratelli d’Italia sarebbe stato lui a esplodere il colpo in modo accidentale nella sede della pro loco di Rosata, ferendo alla coscia il genero di Morello, Luca Campana.

Second quanto riportato da Repubblica, Pozzolo, che è l’unico indagato, è stato convocato in Procura a Biella per l’interrogatorio. Lui stesso ha chiesto di essere sentito. “È stato Morello a prendere in mano l’arma e a fare partire accidentalmente un colpo” ha dichiarato il deputato. La versione deve essere ancora verificata dagli inquirenti, anche perché Morello aveva dichiarato il contrario.

La versione di Pablito Morello

Il caposcorta Pablito Morello aveva dichiarato che “l’arma è sempre stata in mano a Pozzolo” e che, dopo lo sparo, era spaventato e sorpreso e ha lasciato cadere la pistola sul tavolo. “Istintivamente l’ho presa in mano per evitare che urtasse il tavolo ed essendo ancora calda e fumante, ho percepito il calore sulla mano e l’ho appoggiata sul piano del tavolo“. Sulla pistola sono state trovate sia le tracce di Pozzolo che di Morello.