Dario Raimo, 29enne di Pompei, è stato trovato morto in casa. Al momento è un vero e proprio giallo.

Pompei, 29enne trovato morto in casa

Nessun segno di violenza, nessuna patologia, nessun dettaglio che possa dare risposte. Potrebbe esserci una serata in discoteca e un possibile mix di droga e alcool sullo sfondo. Dario Raimo, 29enne di Pompei, è stato trovato morto dai genitori in casa. Era a letto, ma quando la madre ha provato a svegliarlo, ha scoperto che era morto. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. Dai primi accertamenti, non sono emersi indizi chiari per ricostruire le cause del decesso, avvenuto probabilmente per arresto cardiaco.

Pompei, 29enne trovato morto in casa: indagini sulla serata in discoteca

L’attenzione si concentra sulla serata di sabato, trascorsa con gli amici in una discoteca. Un’aperitivo all’aperto, una serata tranquilla, tra musica e drink. Dario Raimo è poi tornato a casa, si è addormentato e non si è più svegliato. “Stava bene, ci siamo divertiti” hanno dichiarato gli amici. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore, trascorse da solo in camera, per capire cosa sia accaduto. Potrebbe trattarsi di un malore improvviso, ma gli inquirenti non escludono che possa aver ingerito un mix di alcool e droghe. L’autopsia day maggiori risposte.