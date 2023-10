Il ragazzo, originario di Solarino, era scomparso nella giornata di domenica, dopo essere uscito per una gita in moto.

Trovato morto il motociclista scomparso sull’A18

La segnalazione è stata lanciata da un passante, che ha trovato il corpo senza vita dell’uomo in prossimità dell’ingresso dell’autostrada A18 a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Fabio Vita era solito uscire in sella alla sua Yamaha FZ6, ma quando la moglie non l’ha visto rientrare si è subito allarmata. Per prima cosa la famiglia ha condiviso un appello sui social, poi si è rivolta ai Carabinieri per la denuncia di scomparsa.

La dinamica dell’incidente

Il corpo del giovane motociclista è stato ritrovato intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Dalle prime ricostruzioni è plausibile che sia morto nello schianto della moto contro un pilone, posizionato all’ingresso dell’autostrada. Ora sono da accertare le responsabilità. Al vaglio degli inquirenti ci sono diverse piste. Si potrebbe essere trattato di un incidente autonomo, oppure di uno scontro con un’altra vettura, in cui potrebbe essere coinvolto un pirata della strada. Al momento i Carabinieri di Modica hanno bloccato l’accesso all’autostrada da Pozzallo in direzione Siracusa, per effettuare i rilievi.