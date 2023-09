Roberta Ragusa, la figlia Alessia: "Finché non avrò la prova che è morta c...

Sul caso di Roberta Ragusa non ci sono stati recenti aggiornamenti. Nel 2022 la figlia Alessia fu invitata come ospite da Barbara d'Urso a "Live - Non è la d'Urso".

Non ci sono stati molti gli aggiornamenti, nel corso del 2023, in merito al caso della scomparsa di Roberta Ragusa. Bisogna fare un salto indietro al mese di luglio, infatti, per una notizia che riguarda l’imprenditrice di Gello di San Giuliano Terme svanita nel nulla, ovvero la chiusura dell’autoscuola, di proprietà della famiglia Logli e da lei gestita. Per ritrovare le dichiarazioni della figlia Alessia invece bisogna tornare al 2022 quando fu ospite di Barbara D’Urso nel suo programma “Live – Non è l’urto”. In quest’occasione dichiarò: “Sono felice che si sposino, se mio babbo è felice io sono felice per lui […] Inizialmente non è stato facile accettare la cosa ma mi è stata vicina e avevo bisogno di una figura femminile: mancando mamma, ha cercato di aiutarmi come meglio poteva a crescere. Adesso le voglio bene”.

Roberta Ragusa, la figlia Alessia: “Mi sono messa addosso una corazza”

Alessia non era che una bambina quando la madre è scomparsa da Gello San Giuliano Terme. Il padre sta scontando una pena di venti anni di carcere per l’omicidio di Roberta Ragusa e la distruzione del cadavere. La giovane ha sostenuto in quell’occasione che il padre fosse innocente; “Mi sono messa addosso una corazza. Inizialmente mi sono appoggiata a mio papà, mi ha aiutato a crescere e maturare, come i miei nonni e i mie amici che mi hanno sempre sostenuto. Credo fortemente nella sua innocenza, credo sia un errore. Ho fatto mille pensieri, è impossibile sapere dove sia mia madre.”