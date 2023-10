Una farmacista di 40 anni è morta investita dalla propria auto mentre andava a lavorare a Casalnuovo. Lascia il marito e una figlia di 2 anni e mezzo.

Farmacista muore investita dalla propria auto: aveva 40 anni

Tragedia a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Una donna di 40 anni, originaria di Marigliano ma residente a Somma Vesuviana, è stata uccisa dalla sua stessa auto, che l’ha travolta. Lascia il marito e una figlia di due anni e mezzo. Lavorava da un mese presso la farmacia di Casalnuovo. La donna si stava recando al lavoro, quando sarebbe stata investita dalla sua auto, che aveva appena parcheggiato in salita. L’incidente è avvenuto in via Strettola Romano, nei pressi della scuola De Curtis, intorno alle 8.30 di questa mattina, martedì 10 ottobre 2023. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Casalnuovo di Napoli, guidata dal comandante Pasquale Pugliese, con il supporto dei carabinieri, e l’ambulanza del 118, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

Farmacista muore investita dalla propria auto: la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva parcheggiato da poco la sua Fiat 500X beige, in salita. Quando è scesa dall’abitacolo, la macchina ha iniziato a scivolare all’indietro, forse per un malfunzionamento o per il mancato aggancio del freno a mano. La farmacista avrebbe cercato di fermarla con tutte le sue forze, cercando di evitare che impattasse contro altri veicoli, ma è stata travolta dall’auto, che l’ha spinta contro un’altra auto in sosta. I sanitari sono accorsi e hanno cercato di rianimarla subito, ma non ci sono riusciti. La donna è deceduta per un violento trauma toracico. La strada è stata chiusa per effettuare i rilievi.