È stata dichiarata la morte cerebrale per la giovane di 15 anni, che sabato è stata investita da un’auto a Manziana, vicino Roma. La 22enne alla guida dell’auto rischia l’accusa di omicidio stradale.

Roma, morta la 15enne investita sulle strisce insieme al fidanzato

La ragazza è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in via Braccianese, all’altezza dell’incrocio con via Po. Si trovava in compagnia del fidanzato, di 16 anni. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Dopo l’incidente è stata immediatamente trasportata con l’elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stata ricoverata in pericolo di vita. Il ragazzo, invece, è stato portato all’ospedale di Bracciano e sottoposto ad un intervento chirurgico. Oggi la notizia che per la 15enne non c’è più niente da fare, è stata dichiarata la morte cerebrale.

L’accusa di omicidio stradale

Sul posto sono subito intervenuti la Polizia locale di Manziana ed i Carabinieri. L’auto responsabile dell’incidente è una Citroën C1, guidata da una ragazza di 22 anni. La giovane, che è risultata negativa all’alcol test, si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Con la morte della 15enne, tuttavia, le accuse potrebbero aggravarsi in omicidio stradale.