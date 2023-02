Fuggì dopo aver investito e ucciso una donna: arrestato per omicidio stradale

La 58enne Francesca Parisi era stata investita da un’auto mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali lo scorso 9 febbraio.

L’uomo che l’aveva travolta alla guida della sua Ford Fiesta non si era fermato per prestare soccorso e si era dato alla fuga.

È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Milazzo l’uomo ora accusato di omicidio stradale che lo scorso 9 febbraio travolse e uccise nel messinese Francesca Parisi. La donna, che quel giorno stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Nazionale di Giammoro a Pace del Mela, è stata travolta violentemente e non ha potuto beneficiare dell’immediato aiuto di nessuno.

L’uomo che l’aveva travolta, infatti, è scappato provando a far perdere le tracce.

I rilievi dei carabinieri

I carabinieri hanno lavorato sulle registrazioni delle telecamere presenti sulla strada e hanno effettuato tutti i rilievi necessari sul luogo del sinistro per risalire all’identità del conducente della Ford Fiesta. I militari dell’Arma sono riusciti a trovare l’uomo e lo hanno sottoposto a degli esami tossicologici. Da quanto si apprende, il siciliano si era messo alla guida con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge.