Roma, uomo ha un malore sul bus e muore

Tragedia in Piazza Venezia a Roma. Un uomo si è sentito male sull’autobus ed è morto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Una terribile tragedia si è consumata in Piazza Venezia, a Roma. Un uomo si è sentito male a bordo di un autobus ed è morto. Si tratta di un 47enne di nazionalità romena. La tragedia si è consumata oggi, lunedì 9 ottobre, all’altezza dell’incrocio con via del Corso. Secondo le prime informazioni, poco dopo le 10 l’uomo stava viaggiando su una vettura della linea 46 quando, improvvisamente, ha accusato un malore. Il conducente dell’autobus gli ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato il numero d’emergenza.

Diverse persone hanno assistito alla scena e purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvare l’uomo. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, per la messa in sicurezza e la gestione della viabilità.