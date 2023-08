Partita di calcio tra amici finisce in tragedia, addio a Gianni Vietri: stron...

Partita di calcio tra amici finisce in tragedia, addio a Gianni Vietri: stron...

Aveva 61 anni Gianni Vietri, l’uomo morto per un malore improvviso ad Altavilla Irpinia durante una partita di calcio tra amici. I funerali verranno celebrati nel pomeriggio di giovedì 24 agosto.

Morto per un malore durante una partita di calcio tra amici, Gianni Vietri aveva 61 anni

È finita nel peggiore dei modi una partita di calcio tra amici organizzata ad Altavilla Irpinia. Nella serata di martedì 22 agosto, infetti, mentre il gruppo si stava divertendo tra passaggi e gol, il 61enne Gianni Vietri è morto. La vittima, residente ad Avellino, si è improvvisamente accasciata sul campo sotto lo sguardo sconvolto degli amici.

I presenti hanno subito contattato i sanitari del 118 che si sono rapidamente recati sul posto. Ogni tentativo di rianimare il 61enne, tuttavia, si è infine rivelato vano. Vietri è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale.

I funerali e i messaggi di cordoglio

Poco dopo essere arrivati al campo da calcio di Altavilla Irpinia, i paramedici hanno rapidamente compreso la gravità della situazione.

L’improvvisa scomparsa di Vietri, molto conosciuto ad Avellino per la sua passione per il calcio (durante gli anni della sua gioventù, aveva militato in diverse squadre locali), ha lasciato senza parole parenti e amici che hanno condiviso decine di messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. Lo scorso anno, il 61enne aveva perso la moglie.

La vittima, dipendente di Poste Italiane, lascia due figlie. I funerali dell’uomo si svolgeranno della giornata di giovedì 24 agosto alle ore 16:30 nella chiesa della Trinità dei Poveri ad Avellino.