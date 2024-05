Milano: Romeo a Sala, 'dov'era quando sinistra era contro Cpr?'

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “Esprimiamo vicinanza all’agente Christian Di Martino, accoltellato brutalmente a Lambrate, e alla sua famiglia, auspicando possa salvarsi. Le donne e gli uomini della polizia svolgono un servizio indispensabile per la cittadinanza e rischiano la vita per noi...

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “Esprimiamo vicinanza all’agente Christian Di Martino, accoltellato brutalmente a Lambrate, e alla sua famiglia, auspicando possa salvarsi. Le donne e gli uomini della polizia svolgono un servizio indispensabile per la cittadinanza e rischiano la vita per noi. È però assurdo che una certa sinistra, da sempre contraria ad ogni iniziativa per il controllo dell’immigrazione clandestina, ora strumentalizzi la vicenda, negando ci sia un’emergenza sicurezza a Milano. Dov’era Sala quando la sinistra si opponeva ai Cpr?”. Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.