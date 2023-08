Roma, borseggiatori prendono di mira turisti: 11 persone arrestate

In questa estate 2023, Roma è tornata ad essere ripopolata dai turisti. Ciò ha portato all’altro spiacevole lato della medaglia. Diversi viaggiatori sono stati infatti presi di mira dai borseggiatori. Stando a quanto riporta la testata Cityrumors sono stati arrestati 11 borseggiatori nel corso di un’operazione a tappeto da parte dei carabinieri. Tra gli episodi registrati si segnala il furto di un iPhone 14. Da evidenziare che diversi tra loro agivano in gruppo. Per tutti gli arresti è stata disposta una convalida.

Roma, arrestati borseggiatori: rubato denaro contante

In uno degli episodi è rimasta coinvolta una donna che è stata presa di mira da tre cittadini romeni (due uomini e una donna) e con precedenti penali alle spalle. I tre malviventi sono stati fermati dai militari all’altezza di Piazza di Spagna mentre stavano sfilando un borsello al cui interno c’era del denaro contante o ancora documenti di riconoscimento.

Furto di un iPhone 14

In un secondo episodio, avvenuto in via del Corso un cittadino originario della Georgia ha tentato di rubare un iPhone 14. Un terzo episodio, infine, ha avuto luogo in via Marsala. In quest’occasione è stato arreatato un 23enne romeno. Alla vittima era stato sottratto un borsello e dei preziosi. È stato poi restituito tutto.