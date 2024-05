Pace: Alemanno, ‘con Rizzo firmiamo Manifesto, aspettiamo Santoro, Di Battista, leader studenteschi…’**

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Con Rizzo (Democrazia sovrana e popolare) firmiamo il Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli. E ci auguriamo però che lo firmino anche gli altri. Questo e’ l’inizio della raccolta. Aspettiamo la firma di Michele Santoro, di Aless...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Con Rizzo (Democrazia sovrana e popolare) firmiamo il Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli. E ci auguriamo però che lo firmino anche gli altri. Questo e’ l’inizio della raccolta. Aspettiamo la firma di Michele Santoro, di Alessandro Di Battista, di tanti leader studenteschi. Noi speriamo che questo segnale sia raccolto da tutti coloro che combattono per la pace, ma chiusi nelle proprie scatole”. Così Gianni Alemanno, annunciando la firma del Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli presentato a Roma presso la Sala della Stampa Estera.