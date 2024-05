Dl coesione: Mattarella emana decreto legge

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” e autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile scorso, è finalizzato a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per conferire unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione e di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell’energia, del sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.