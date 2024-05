Pace: Rizzo, ‘sia la strategia contro la sudditanza Italia ad Ue e Nato'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Il tema è quello dell’usare la parola pace non in termini contingenti, non per fare una lista elettorale, ma per avere una strategia che costruisca nel nostro paese l’ipotesi multipolare contro la sudditanza dell’Italia e il proprio disastro...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Il tema è quello dell’usare la parola pace non in termini contingenti, non per fare una lista elettorale, ma per avere una strategia che costruisca nel nostro paese l’ipotesi multipolare contro la sudditanza dell’Italia e il proprio disastro economico e sociale. Noi vogliamo una Italia libera e indipendente, fuori dal contesto europeo, fuori dal contesto della Nato, per poi commerciare con gli Stati Uniti, con i paesi dell’Europa, ma anche con il Brasile e l’India il Sudafrica … per fare questo bisogna convergere sul tema pace – guerra. E’ una cosa fondamentale. Quindi questo Manifesto degli intellettuali a noi piace e lo firmeremo ma il tema non è una questione burocratica di firme, ma andare verso quell’indirizzo”. Così Marco Rizzo all’Adnkronos, a margine della presentazione del Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli, lanciato dagli intellettuali Franco Cardini, Valentina Ferranti, Stefano Orsi, Enzo Pennetta, Andrea Zhok e firmato da Rizzo e Gianni Alemanno (Indipendenza).