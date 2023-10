Una terribile tragedia si è consumata sull’autostrada A13. Una donna è precipitata da un cavalcavia ed è stata investita da un camion di passaggio.

A13, donna precipita dal cavalcavia e viene investita da un camion: morta sul colpo

Una donna è precipitata da un cavalcavia, dove si trovava per cause da accertare, ed è stata travolta da un camion di passaggio. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 6.15 sull’A13 tra Locarno ed Ascona. Una donna è morta sul colpo dopo aver fatto un volo di diversi metri ed essere stata investita da un camion dopo l’impatto sul cemento. La vittima si trovava sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada A13 ed è finita sulla carreggiata sottostante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della polizia di Locarno e di Ascona, con i soccorritori del Salva, che purtroppo non hanno fatto altro che dichiarare il decesso della donna.

A13, donna precipita dal cavalcavia e viene investita da un camion: traffico in tilt

L’autostrada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Questo ha causato disagi alla circolazione, con chilometri di coda su entrambe le direzioni. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando anche gli specialisti della Scientifica, impegnati nelle analisi e nei rilievi del caso.