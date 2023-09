La ragazza di 16 anni è stata investita ed uccisa da una moto guidata da un 22enne: anche il centauro è morto in ospedale

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 28 settembre, fra le strade di Trento. Una ragazza di 16 anni è stata travolta da una motocicletta che viaggiava ad alta velocità nei pressi delle strisce pedonali: la giovane è morta sul colpo, mentre il centauro è stato ricoverato in ospedale. Anche il ragazzo (22 anni) è morto, qualche ora dopo, in clinica.

16enne investita da una moto: l’incidente

Il drammatico sinistro è avvenuto nella tarda serata di giovedì 28 settembre, a Trento, nella zona della pizzeria Korallo. Aliyah Freya Macatangay, una ragazza di 16 anni originaria delle Filippine, stava attraversando la strada portando un monopattino, quando la moto del 22enne Federico Pezzè l’ha travolta passando a grande velocità. La motocicletta, dopo la curva, ha riaccelerato e ha investito la ragazza che è morta sul colpo.

16enne investita da una moto: la morte del centauro

Subito dopo lo schianto, Federico ha perso il controllo della moto che ha proseguito la sua folle corsa per altri 60 metri prima di rovesciarsi al suolo. Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno subito constatato le gravi condizioni del 22enne, trasferito in ospedale. Qualche ora dopo, però, dalla clinica arriva la drammatica notizia: Federico Pezzè non ce l’ha fatta.