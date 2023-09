Orrore a Castelfiorentino, Klodiana Vefa uccisa in strada con tre colpi di pi...

Orrore a Castelfiorentino, Klodiana Vefa uccisa in strada con tre colpi di pi...

Una donna è stata uccisa in strada a Castelfiorentino: la vittima, stroncata da tre pallottole, lascia due figli.

Donna di 35 anni uccisa in strada a Castelfiorentino: l’assassino della vittima le ha sparato tre volte prima di darsi alla fuga. Le autorità stanno indagando al fine di rintracciare il responsabile dell’omicidio e di scoprire il movente del brutale delitto.

Castelfiorentino, donna uccisa in strada: le hanno sparato tre volte

La vittima, identificata come Klodiana Vefa, è stata uccisa nella serata di giovedì 28 settembre, intorno alle ore 20:00, a Castelfiorentino mentre si trovava in strada. la 35enne era originaria dell’Albania ma abitava da anni in Toscana. La donna brutalmente assassinata lascia due figli: un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 14 anni.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è emerso che alcuni colpi di pistola sparati nelle vicinanze di un circolo siano stati sentiti dalle persone che risiedono in zona. Dopo gli spari, Vefa si è accasciata sull’asfalto. Ogni tentativo di soccorrerla e rianimarla si è rivelato vano.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, pare che la 35enne sia stata raggiunta tra tre colpi di pistola. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando al fine di individuare l’omicida e stanno cercando di rintracciare il marito della donna, Alfred. La coppia aveva interrotto ogni tipo di relazione da tempo.

Caccia all’assassino

Mentre le indagini vanno avanti e in attesa di fare chiarezza sul tragico omicidio, tra le prime ipotesi al vaglio delle autorità c’è quella del femminicidio. In quest’ottica, si inserisce la ricerca del marito della vittima, nonostante i rapporti tra i due fossero ormai interrotti e la coppia non fosse più convivente.

Intanto, la caccia all’assassino – che dopo l’aggressione si è rapidamente dileguato – è aperta. Le autorità hanno diramato note di ricerca su tutte le possibili vie di fuga in tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi (Siena) ed Empoli (Firenze).