Aggredisce la moglie e la minaccia con una motosega: arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie con una motosega e aver cercato di scappare dai carabinieri. Il fatto è avvenuto in Val d’Illasi, domenica 24 settembre. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione per aiutare una donna che si era barricata in casa per sfuggire alla minaccia del marito violento. Secondo quanto ricostruito, per l’ennesima volta l’uomo è tornato a casa ubriaco e ha aggredito la moglie, scardinando la porta d’ingresso e tenendo in mano una motosega.

Minaccia la moglie con una motosega: tenta di scappare dai carabinieri

I carabinieri hanno notificato all’indagato un provvedimento di allontanamento immediato, intimando all’uomo di non tornare a casa e non avvicinarsi alla moglie. La donna era vittima del marito da diverso tempo, ma non aveva mai sporto denuncia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha deciso di emettere nei confronti dell’uomo anche un ulteriore provvedimento di custodia cautelare in carcere. L’arresto è avvenuto proprio nella casa della famiglia, nonostante l’uomo avesse il divieto di rientrarci. L’indagato ha cercato di scappare dai carabinieri per non essere arrestato. Ha provato a scappare verso la campagna, ma è stato bloccato dagli agenti.