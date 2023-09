Il commesso di un ipermercato di Como ha salvato un bambino che stava soffocando a causa di una caramella. L’uomo ha praticato alcune manovre davanti a tutti i clienti.

Como, salva bambino che sta soffocando: “Non sono un eroe”

Il commesso di un ipermercato di Grandate, ha salvato la vita ad un bambino che stava per soffocare. “Ho visto la mamma che si disperava e ho agito d’istinto, il piccolo stava soffocando. Non sono un eroe” ha dichiarato a La Provincia di Como. Ha assistito alla scena e senza pensarci ha scavalcato il bancone del reparto panetteria, ha afferrato il bambino e ha praticato delle manovre per liberarlo dalla caramella andata di traverso, davanti a tutti i clienti. “Ho agito d’istinto. Sono corso da loro, la mamma disperata mi ha dato tra le braccia il piccolino, già prono, con il viso rivolto verso il pavimento” ha spiegato Emanuele, il commesso 45enne.

Commesso salva bambino: il salvataggio al supermercato

“Gli ho dato due pacche interscapolari con fuga laterale, come insegnano quando spiegano il modo di liberare le vie aeree dei bambini. Il piccolo si è ripreso, e poi sono arrivati gli altri uomini della sicurezza” ha raccontato i commesso. “Quello che ho fatto lo avevo imparato, non ho figli” ha aggiunto. La mamma del piccolo è molto grata al commesso e non dimenticherà mai il suo gesto coraggioso. “Ringrazierò per tutta la vita questo ragazzo che ha salvato mio figlio” ha dichiarato a La Provincia di Como. “Colgo l’occasione per ringraziare anche Miriam, la cassiera a cui ho dato il mio bimbo prima di avere un mancamento. Loro sono gli angeli del mio bimbo” ha aggiunto la donna.