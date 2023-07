Un nonno di San Gimignano si è trasformato in pochi minuti in un vero e proprio eroe. L’uomo si trovava in casa con il nipotino di appena un anno, quando il piccolo si è sentito male: il nonno ha chiamato i soccorsi che gli hanno spiegato al telefono come effettuare un efficace massaggio cardiaco.

San Gimignano, la chiamata del nonno salva il nipote: il bimbo di un anno era in arresto cardiaco

Il bambino si è sentito male all’improvviso e sulle prime il nonno non sapeva come agire. Dopo qualche attimo di schock, l’uomo ha allertato la centrale del 118 e i sanitari gli hanno spiegato velocemente come effettuare un massaggio cardiaco che, fortunatamente, si è rivelato efficace. “Guidato dall’operatore di centrale operativa con le istruzioni pre-arrivo, il nonno effettuava la rianimazione cardiopolmonare, ottenendo il ritorno alla circolazione spontanea poco prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso” – si riporta nella nota della Asl.

Il trasfermento in ospedale: come sta il bambino

Nel frattempo, un elicottero si alzava dal luogo di soccorso e raggiungeva la casa del nonno. Il nipotino è stato accompagnato all’ospedale di Firenze dove è ancora ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni di salute sono in ripresa: il bambino è ormai fuori pericolo.