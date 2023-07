Nella giornata di oggi, venerdì 21 luglio 2023, è scattata l’allerta arancione per alcune regioni, compresa la Lombardia. A Milano è scoppiato un forte temporale e c’è un rischio sempre più elevato di grandine.

Meteo, forte temporale a Milano: allerta arancione e rischio grandine

La Protezione civile ha diramato un allerta arancione per maltempo in cinque regioni italiane, tra cui la Lombardia, dopo che temporali, grandinate e trombe d’aria hanno flagellato la pianura di Treviso, Padova e Venezia. Ci sono stati numerosi danni anche nel territorio di Mantova, dove la grandine ha distrutto campi, tende, tetti e automobili, con un bilancio di 110 feriti e danni per milioni di euro. La situazione è allarmante anche a Milano, dove è scoppiato un forte temporale ed è scattata subito l’allerta arancione. Anche in questa zona potrebbero verificarsi eventi simili, così come nelle altre zone della Lombardia.

Meteo, forte temporale a Milano: l’allarme della Protezione Civile

La Protezione civile ha scritto che “sono attese condizioni di maggiore instabilità, con rovesci e temporali sparsi a più riprese su pianura, Alpi e Prealpi. Dalla tarda mattinata probabile ripresa dell’attività convettiva con rovesci e temporali che potrebbero coinvolgere buona parte della regione, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine e intense raffiche di vento. I fenomeni temporaleschi potranno durare per l’intera giornata, con possibilità di eventi diffusi e di forte intensità“.