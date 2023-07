Noemi Marangoni, bagnina di 19 anni, ha salvato cinque persone durante il suo primo giorno di lavoro, a Sabaudia. Ha eseguito tre interventi in pochissimo tempo.

Bagnina 19enne salva cinque persone al primo giorno di lavoro

Noemi Marangoni, bagnina di 19 anni, ha dimostrato di essere bravissima nel suo lavoro. Ha eseguito tre interventi in poco tempo e ha salvato cinque persone durante il primo giorno di lavoro, con il mare mosso. Per primo ha salvato un surfista che chiedeva aiuto mentre si avvicinava a riva. Poco dopo ci sono stati altri due interventi, in cui la giovane ha dimostrato di avere un grande coraggio.

Bagnina 19enne salva cinque persone: il secondo e terzo intervento

Mentre chiamava la capitaneria di porto per assistenza durante il primo intervento, la 19enne ha notato altre tre persone in difficoltà. Un uomo cercava di rientrare a riva, ma per via di una buca profonda e della corrente non ci riusciva. L’intervento della moglie e di un altro ragazzo si sono rivelati inutili e hanno complicato la situazione. La bagnina è riuscita a portare in spiaggia tutte e tre le persone. Dopo questo salvataggio ha affrontato un’altra emergenza. Un giovane in difficoltà in mare, in compagnia del gemello e di un’altra donna, rischiava di annegare. La bagnina ha salvato anche questo ragazzo.