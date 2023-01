Brasile, genitori si gettano in mare per salvare il figlio: perdono la vita entrambi

Brasile, genitori si gettano in mare per salvare il figlio: perdono la vita e...

Dramma in Brasile dove una coppia di genitori ha perso la vita dopo aver cercato di salvare disperatamente il figlio di 13 anni.

La forza della corrente del mare sarebbe stata tuttavia tale da trascinare entrambi a fondo. Salvo per fortuna il figlio della coppia che è stato riportato a riva grazie al provvidenziale intervento di un altro familiare del giovane oltre che di alcuni pescatori in quegli istanti così difficili presenti sul posto.

Genitori si tuffano per salvare la vita: perdono la vita entrambi

Stando a quanto si apprende la tragedia si è consumata nella spiaggia di Camaçari a Joao Pessoa, capitale dello Stato del Paraiba in Brasile.

Le due vittime che hanno trovato la morte tra le acque brasiliane sono il 43enne Felisberto Sampaio e la 42enne Inalda Sampaio. I due hanno tentato il tutto per e tutto per salvare il proprio figlio, ma ormai era troppo tardi.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sono giunti sul posto i soccorsi.

Questi ultimi hanno provveduto ad estrarre i corpi fuori dall’acqua, quindi una volta giunti in spiaggia hanno tentanto di rianimarli. Ogni sforzo è stato vano e non è stato possibile fare altro se non dichiarare il decesso. Il fanciullo ormai orfano è stato preso in cura dai paramedici sulla spiaggia, quindi è stato trasferito in un ospedale della zona dove pare si stia riprendendo.