Un gravissimo incidente è avvenuto nella prima mattina di ieri, venerdì 22 settembre, sulle strade di Vermezzo con Zelo, nelle vicinanze della città di Milano. La 68enne Maria Vincenza Simone è morta sul colpo dopo essere stata investita sulle strisce pedonali: il conducente del veicolo che l’ha travolta non è riuscito a frenare in tempo.

Morta donna investita sulle strisce pedonali: l’incidente

Erano circa le ore 7 della mattina di ieri quando Maria Vincenza, donna in pensione originaria del Sud Italia ma che da tanti anni era stanziata a Vermezzo con Zelo, stava raggiungendo di corsa la fermata dell’autobus. La 68enne stava attraversando velocemente le strisce pedonali quando un’automobile l’ha travolta. Il tamponamento è stato violentissimo e Maria Vincenza è stata sbalzata a qualche metro di distanza dal punto di impatto. Alla guida del veicolo che ha investito la donna c’era un agricoltore della zona di 32 anni che non è riuscito ad arrestarsi in tempo.

Morta donna investita sulle strisce pedonali: i soccorsi

Il primo a prestare aiuto alla signora ferita è stato proprio il 32enne che l’aveva accidentalmente investita, mentre un altro automobilista di passaggio si è fermato per praticarle un massaggio cardiaco. Sul posto sono immediatamente giunti anche i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso della donna: Maria Vincenza, infatti, è morta sul colpo.

Morta donna investita sulle strisce pedonali: i rilievi

I carabinieri e gli agenti della polizia stradale, invece, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso per determianre l’esatta dinamica dell’incidente. Il guidatore è stato sottoposto ad alcoltest, ma è risultato negativo. Ora il suo mezzo è stato posto sotto sequestro, mentre lui è accusato di omicidio stradale.