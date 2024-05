Nella notte fra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, un uomo di 41 anni è stato ucciso nei pressi della stazione Termini di Roma, in Piazza dei Cinquecento. La polizia ha già rintracciato e fermato un sospettato.

Leggi anche: Permesso per Chico Forti, potrà incontrare la madre 96enne: “Un atto di umanità”

Omicidio alla stazione Termini: ucciso a coltellate un 41enne

L’omicidio è avvenuto fuori dalla stazione, a pochi passi dall’ingresso principale: il 41enne, di origine somala, è stato raggiunto da coltellate al torace. Sul posto sono subito giunti i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale, dopo aver ricevuto una segnalazione. Il caso è stato successivamente affidato agli agenti della Polizia di Stato.

La Polizia ha rintracciato e fermato un sospettato

La Polizia, una volta arrivata sul posto, ha aperto subito le indagini per cercare di rintracciare nel minor tempo possibile l’uomo che ha ucciso il 41enne. Le forze dell’ordine, poco dopo, hanno trovato un sospettato: si trovava ancora nella zona, in un bar di via Cernaia, a neanche dieci minuti a piedi dal luogo dell’accoltellamento. Al momento la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti.

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei: nuova scossa di magnitudo 3.4, oggi vertice Meloni