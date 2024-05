Un terribile incendio è scoppiato in un campo rom a Caivano, in provincia di Napoli. Tanta paura per i residenti.

Ancora un incendio al campo rom di Caivano, in provincia di Napoli. Sono stati momenti di grande paura per i residenti.

Incendio al campo rom di Caivano: residenti spaventati

Le fiamme continuano a divampare a Caivano, in provincia di Napoli. Si è verificato l’ennesimo incendio al campo rom, dove hanno preso fuoco elettrodomestici, pneumatici e ogni genere di rifiuto. Le fiamme hanno raggiunto un’altezza di circa 30 metri. Il fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha raggiunto anche le zone limitrofe, costringendo gli abitanti a chiudersi in casa. Sono stati momenti di grande paura per i residenti della frazione di Casolla Valenzano.

Incendio al campo rom di Caivano: il secondo in poche ore

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti subito i vigili del fuoco, per domare le fiamme. Necessario anche l’intervento di scavatori per rimuovere il materiale rovente. Nella serata di ieri è divampato un altro incendio, in via Fossa del Lupo, in un deposito di abiti usati, che aveva già reso l’aria irrespirabile.