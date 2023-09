Matteo Messina Denaro in coma irreversibile: si va verso la sospensione dell'...

Entrato in coma irreversibile, il boss si trova ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila

Matteo Messina Denaro è entrato in coma irreversibile. Il boss è ricoverato all’ospedale dell’Aquila nel reparto dei detenuti, mentre i medici stanno valutando la sospensione dell’alimentazione forzata con il sondino.

Le condizioni di salute dell’ex latitante si sono aggravate nei giorni scorsi: i medici avevano deciso di sospendere la cura per il cancro al colon, limitandosi a somministrargli la terapia del dolore.

In stato terminale

Si trova ormai in stato terminale Matteo Messina Denaro, ricoverato dall’8 agosto all’ospedale San Salvatore. Il 61enne, arrestato il 16 gennaio, si trova in uno stato di coma irreversibile. I medici hanno infatti deciso di sospendere la cura per il cancro al colon al quarto stadio che lo affligge da tre anni, limitandosi a somministrargli la terapia del dolore.

Si sta valutando, adesso, se sospendere l’alimentazione forzata con il sondino.

“Mi avete preso per la mia malattia”

Sono stati diversi gli interrogatori alla quale è stato sottoposto Matteo Messina Denaro dal giorno dell’arresto, ma fin dal primo incontro ha precisato che non avrebbe mai collaborato con la giustizia e, proprio nel primo incontro, non ha ammesso nemmeno di far parte di Cosa Nostra: “La conosco dai giornali“, aveva dichiarato.

Al procuratore capo Maurizio De Lucia e all’aggiunto Paolo Guido, coloro che hanno coordinato l’indagine che ha portato al suo arresto, ha detto: “Voi mi avete preso per la mia malattia“.

