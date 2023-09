Si sta svolgendo in questi giorni il processo contro Alessia Pifferi, la donna accusata di aver abbandonato la figlia Diana di 18 mesi facendola morire a stenti.

Anche il compagno della Pifferi ha dovuto testimoniare davanti ai giudici della Corte D’Assise, l’uomo ha raccontato che, nei giorni in cui la bimba si trovava da sola in casa, la Pifferi non ha mai chiesto di passare di casa ed era molto serena.

Da sola per sei giorni

Alessia Pifferi il 14 luglio 2022 era uscita di casa per raggiungere il compagno a Leffe, in provincia di Bergamo. La donna ha lasciato la piccola Diana da sola a casa per sei giorni, al suo ritorno la bimba era già morta.

La testimonianza del compagno della Pifferi

“Mi aveva detto che Diana era con la sorella al mare, mi diceva che era con la bambina tutto il giorno e che aveva bisogno di staccarsi“, ha dichiarato l’uomo davanti ai giudici.

L’uomo parla anche della telefonata tra i due una volta che la donna aveva già lasciato la casa del compagno: “Ci eravamo sentiti durante la strada per capire come andava il viaggio. Poi successivamente mi ha chiamato, pensavo fosse la solita chiamata per dirmi che era a casa ma invece, in maniera molto confusa, mi ha detto che Diana era morta. Mi ha detto che aveva trovato la porta socchiusa e che la baby sitter non c’era. E che non era vero che Diana era al mare“, ha dichiarato l’uomo in merito a quella giornata, aggiungendo che quella è stata l’ultima chiamata tra lui e Alessia Pifferi.

“Diana è nata a casa mia. In quel momento Alessia Pifferi era da sola, mi ha avvisato poi. Abbiamo così messo la bambina in sicurezza e avvisato il 118. I sanitari sono intervenuti e l’hanno portata in ospedale ed entrambe stavano bene“, ha raccontato l’uomo durante la testimonianza.

