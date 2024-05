Finisce in manette lo stalker che perseguitava Angelina Mango e la madre

Finisce in manette lo stalker che perseguitava Angelina Mango e la madre

Lo stalker è stato arrestato a Mesola, in provincia di Ferrara, e al momento deve anche sottostare ad un trattamento sanitario obbligatorio.

Le aveva inviato più di cento messaggi e lettere, prendendo di mira anche la madre, ma alla fine la giustizia l’ha raggiunto a Mesola, in provincia di Ferrara. Uno stalker di 49 anni è stato arrestato per aver perseguitato ossessivamente non solo Angelina Mango, ma anche la madre, la cantante Laura Valente.

Una vera ossessione

Le prime informazioni sulla vicenda rivelano che l’uomo era già ai domiciliari dal mese di febbraio di quest’anno, una misura che il giudice aveva preso per cercare di frenarlo, peccato che nemmeno questo sia bastato a placare l’ossessione che il 49enne nutriva per la cantante, continuando a perseguire sia lei che la madre.

L’uomo avrebbe addirittura raggiunto la città di Sanremo nella speranza di incontrare Angelina Mango, cosa che fortunatamente non sembra essere accaduta. Ma dopo le ennesime insistenze, le forze dell’ordine sono entrate in azione, arrestando il 49enne che si trovava a Mesola, in provincia di Ferrara.

L’uomo per il momento è stato ricoverato in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero e si trova nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna di Cona, ed il gip ha deciso di applicare al 49enne una misura più afflittiva in attesa di una valutazione sulla sua eventuale infermità mentale.