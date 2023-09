Davide Fontana, condannato per l’omicidio di Carol Maltesi, potrà avere accesso al progressivo reinserimento nella società, che prevede l’accesso al programma di giustizia riparativa.

Omicidio Carol Maltesi: al via il reinserimento in società di Davide Fontana, il killer

Davide Fontana, condannato il 12 giugno scorso in primo grado a 30 anni di carcere per l’omicidio di Carol Maltesi, avrà accesso al progressivo reinserimento nella società che prevede l’accesso al “programma di giustizia riparativa“. Lo ha segnalato il Corriere del Veneto, spiegando che si tratta di un programma introdotto con la riforma Cartabia, che non incide sulla vicenda penale e non è alternativo alla detenzione in carcere. Questo è il primo caso in Italia, dopo che la stessa richiesta è stata respinta per Benno Neumair, condannato all’ergastolo dopo aver ucciso i genitori.

Omicidio Carol Maltesi, reinserimento in società per Davide Fontana: la famiglia della vittima

I familiari della vittima e le associazioni contro la violenza sulle donne hanno dichiarato che si tratta di una “decisione che lascia attoniti, aprendo nuove ferite e generando altro dolore“. Recentemente, il killer di Carol Maltesi aveva dichiarato in aula di “provare un gran bisogno di riparare alla mia condotta” e aveva chiesto alla Corte d’Assise di Busto Arsizio il permesso di fare qualsiasi cosa verso i parenti della vittima e verso le altre associazioni. Davide Fontana, l’11 gennaio 2022, ha ucciso la 26enne, che era una sua vicina di casa, massacrandola e facendola a pezzi, per poi gettare i resti, che aveva nascosto per tre mesi in un freezer, da un burrone.