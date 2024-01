Legge Ferragni: cos’è

Il caso Chiara Ferragni continua a far parlare, tanto che è stato deciso di prendere un provvedimento sulla beneficenza online che avrà quindi una regolamentazione ben precisa, al fine di evitare delle situazioni come quella di cui tanto si discute da settimane. Si tratta di un Ddl che sarà presto discusso dai ministri in consiglio. Ddl che è stato prontamente soprannominato più semplicemente come Legge Ferragni.

In cosa consiste la Legge Ferragni

Le Legge Ferragni dovrebbe prevedere delle multe che ammonterebbero a costi decisamente importanti. Si partirebbe da un minimo di 5 mila euro per arrivare anche ai 50 mila. Inoltre, gli influencer, content creator e imprenditori del web e dei social, dovranno fare beneficenza in modo molto chiaro. In caso contrario, le loro attività potranno subire degli stop, anche per 12 mesi.

Le dichiarazioni di Vicario

Sul Ddl è intervenuto Vicario, il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia. Ai colleghi di Today ha spiegato che la nuova normativa prevederà il controllo delle cifre raccolte con le campagne e a quanto ammonterà la somma che andrà effettivamente in beneficenza.